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Жители Панамы остались без электричества из-за аварии на тепловой электростанции

ASEP: в Панаме нет электричества после взрыва на тепловой электростанции
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Depositphotos

Жители Панамы остались без электричества после взрыва на тепловой электростанции. Об этом в своем аккаунте X сообщило управление по оказанию общественных услуг (ASEP).

Отмечается, что компания ASEP занимается вопросами телекоммуникаций, подачи электроэнергии и водоснабжения в стране.

«Директор ASEP Зельмар Креспо информирует о взрыве трансформатора на тепловой электростанции 15 марта, из-за которого произошло отключение электричества по всей стране», — говорится в сообщении.

Президент Панамы Хосе Мулино также подтвердил факт отключения электричества по всей стране.

Позже в ASEP уточнили, что электроснабжение в Панаме постепенно восстанавливается.

До этого национальная энергосистема Кубы вышла из строя после аварии на подстанции Дьесмеро.

В начале декабря в министерстве энергетики и горной промышленности Кубы сообщали о полном отключении электричества по всей стране из-за выхода из строя теплоэлектростанции Антонио Гуитераса. Тогда блэкаут случился после срабатывания автоматики на ТЭЦ в провинции Матансас.

Ранее на атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото» в Финляндии произошла утечка теплоносителя.

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