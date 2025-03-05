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Мигрант-таксист надругался над пассажиркой в российском городе

В Нижегородской области мигрант-таксист надругался над пассажиркой
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Нижегородской области иностранец, работающий таксистом, надругался над своей пассажиркой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 24 февраля в городе Бор, когда таксист-мигрант выполнял заказ — у него в салоне находилась пассажирка. Когда они находились в салоне автомобиля на Крупской улице, мужчина, применяя насилие, надругался над девушкой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера с применением насилия. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый за преступление против половой неприкосновенности мигрант. Фигуранта заключили под стражу. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее в Петербурге знакомый опоил и изнасиловал 16-летнюю официантку.

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