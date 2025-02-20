Россиянка получила ожог рта на рабочем месте и отсудила компенсацию

Жительница Ленобласти получила ожог рта на рабочем месте и отсудила компенсацию

В Ленинградской области местная жительница получила денежную компенсацию за травму, полученную на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно данным ведомственной проверки, 21 августа 2024 года женщина, работавшая оператором установок в ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация», получила химический ожог рта и глотки. Находясь на производстве, она почувствовала резкий запах, после чего сработала сигнализация.

Причиной инцидента стала неисправность оборудования, которое не было своевременно отремонтировано. Также проверка установила, что компания не осуществляла должный контроль за состоянием территории.

Ведомство обратилось с иском к предприятию о компенсации морального вреда в пользу потерпевшей. Решением суда компания обязана выплатить работнице 200 тысяч рублей.

Ранее в Самаре суд обязал компанию выплатить рабочему миллион рублей за производственную травму.