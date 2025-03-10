Названы три ключевых изменения на рынке труда, которые произойдут в 2025 году

Эксперт Кладов: в 2025 году в России усилится тренд на удержание персонала

В 2025 году на рынке труда будет усиливаться тренд на удержание персонала. Работодатели будут сосредоточены на создании благоприятных условий труда и дополнительных мотивационных программ, чтобы уменьшить текучесть кадров и повысить уровень лояльности сотрудников, рассказал «Газете.Ru» Андрей Кладов, эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис».

«Факторы удержания персонала, которые важно учитывать работодателям в 2025 году: для трудоустройства, помимо заработной платы, является обратная связь об организации, возможность получения жилья и питания за счет работодателя, оплата патента, оформление трудового договора», — объяснил он.

Согласно опросу «Мигрант Сервис», самым важным критерием для сотрудников по-прежнему является высокая заработная плата (71%), значимыми факторами остаются: оформление трудового договора (49%); жилье, питание и оплата патента работодателем (46%); проверенный работодатель (44%).

Менее значимыми факторами оказались: возможность карьерного роста (30%), интересная работа (26%) и удобное расположение (24%).

Второе ключевое изменение — прогнозируется рост спроса на рабочие профессии. Это связано с увеличением значимости таких специалистов в различных секторах экономики, что подчеркивает необходимость пересмотра подходов к обучению и повышению квалификации в данной области.

«Несколько лет назад активно проявлялся значительный интерес к ИТ-специалистам во многих отраслях, включая металлургию и добычу полезных ископаемых. Этот высокий спрос объяснялся динамичной цифровизацией и повсеместным внедрением новых технологий. Однако в настоящее время акцент смещается в сторону рабочих профессий. Наибольшая нехватка кадров теперь ощущается именно в рабочих специальностях, особенно в производственной сфере. Эта отрасль занимает вторую позицию по потребности в линейном персонале, уступая лишь курьерским службам, но опережая логистику и строительство», — добавил Кладов.

Наиболее востребованными рабочими профессиями в 2025 году, согласно прогнозам, останутся рабочие специальности: водитель-дальнобойщик, геодезист, фрезеровщик, водитель бульдозера, токарь, водитель самосвала.

Третий тренд — изменяется поведение соискателей.

«Их ожидания становятся более требовательными, и бизнесу необходимо адаптироваться к этим изменениям. Соискатели акцентируют внимание на конкурентоспособные заработные платы и стабильные условия работы. Средняя зарплата для линейного персонала в России составляет около 115 тысяч рублей в месяц, что отражает рост ожиданий в отношении уровня заработка», — резюмировал он.

Ранее были названы пять вопросов, которые нельзя задавать на собеседовании.