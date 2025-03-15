При столкновении грузовика с поездом под Ярославлем пострадали 11 человек

ГАИ: число пострадавших в ДТП с поездом под Ярославлем выросло до 11

Число пострадавших при столкновении грузовика с электричкой в Ярославской области увеличилось до 11. Об этом сообщает в своем Telegram-канале региональное управление Госавтоинспекции (ГАИ).

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 12,5 км автодороги «Тутаев-Шопша». Предварительно, водитель Sitrak с полуприцепом выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение с поездом. В результате 30-летний водитель грузовика был госпитализирован, а 10 пассажиров электрички получили травмы разной степени тяжести.

ДТП произошло 15 марта примерно в 16:07 на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Рыбинск и Ярославль. Вследствие столкновения ж/д состав сошел с рельсов. На место выехал восстановительный поезд для ликвидации последствий аварии. Движение поездов на участке Ваулово — Чебаково было приостановлено до окончания ремонта пути. Кроме того, были отменены пригородные поезда из Ярославля в Рыбинск и обратно, а на станции Ваулово задерживается пригородный поезд № 6592 Пищалкино — Ярославль-Главный.

Ранее в Москве отменили приговор машинисту, врезавшемуся в поезд.