В Курской области госпитализировали трех эвакуированных жителей

Три человека из числа эвакуированных жителей госпитализированы в Курскую областную клиническую больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, жители получили травмы в результате обстрела Суджанского района. У 12-летнего ребенка осколочные ранения предплечья, мама мальчика получила ушиб ноги, еще у одной женщины — минно-взрывная травма.

Хинштейн отметил, что с 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуирован 301 человек, в том числе 12 детей. При этом 119 человек было вывезено из Суджи.

В субботу, 15 марта, Хинштейн сообщил, что семьям из курского приграничья, у которых после 6 августа 2024 года родился ребенок, направлена выплата в размере 150 тысяч рублей. Отмечается, что выплата также коснется и будущих родителей, у которых появится ребенок не позднее 1 мая 2025 года.

Ранее Хинштейн заявил, что для жителей Курской области построят малоэтажные поселки.