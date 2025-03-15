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В Курской области госпитализировали трех эвакуированных жителей

Хинштейн cообщил о госпитализации трех эвакуированных в Курской области
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Три человека из числа эвакуированных жителей госпитализированы в Курскую областную клиническую больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, жители получили травмы в результате обстрела Суджанского района. У 12-летнего ребенка осколочные ранения предплечья, мама мальчика получила ушиб ноги, еще у одной женщины — минно-взрывная травма.

Хинштейн отметил, что с 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуирован 301 человек, в том числе 12 детей. При этом 119 человек было вывезено из Суджи.

В субботу, 15 марта, Хинштейн сообщил, что семьям из курского приграничья, у которых после 6 августа 2024 года родился ребенок, направлена выплата в размере 150 тысяч рублей. Отмечается, что выплата также коснется и будущих родителей, у которых появится ребенок не позднее 1 мая 2025 года.

Ранее Хинштейн заявил, что для жителей Курской области построят малоэтажные поселки.

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