В МЧС назвали количество эвакуированных из Суджанского района Курской области

Свыше 300 человек эвакуировали из Суджанского района Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС России.

«По состоянию на 18:00 15 марта, эвакуирован 301 человек», — проинформировали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что людей оперативно доставляют в пункты временного размещения (ПВР), нуждающихся в медпомощи — в лечебные учреждения. Всем эвакуированным предоставляют воду, еду и возможность связаться с родственниками. Кроме того, с жителями Курской области работают психологи МЧС.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о существенном сокращении списка пропавших без вести жителей региона, связанном с возвращением людей из освобожденных населенных пунктов. Он уточнил, что реестр разыскиваемых лиц был скорректирован, из него исключено 378 фамилий. Эти люди найдены, с ними установлена связь.

Ранее Хинштейн заявил, что для жителей Курской области построят малоэтажные поселки.