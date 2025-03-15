Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МЧС назвали количество эвакуированных из Суджанского района Курской области

МЧС России: свыше 300 человек эвакуированы из Суджанского района Курской области

Свыше 300 человек эвакуировали из Суджанского района Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС России.

«По состоянию на 18:00 15 марта, эвакуирован 301 человек», — проинформировали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что людей оперативно доставляют в пункты временного размещения (ПВР), нуждающихся в медпомощи — в лечебные учреждения. Всем эвакуированным предоставляют воду, еду и возможность связаться с родственниками. Кроме того, с жителями Курской области работают психологи МЧС.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о существенном сокращении списка пропавших без вести жителей региона, связанном с возвращением людей из освобожденных населенных пунктов. Он уточнил, что реестр разыскиваемых лиц был скорректирован, из него исключено 378 фамилий. Эти люди найдены, с ними установлена связь.

Ранее Хинштейн заявил, что для жителей Курской области построят малоэтажные поселки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами