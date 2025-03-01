В Петербурге мужчина сжег три машины в автосалоне

В Красносельском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали подозреваемого в поджоге машин в автосалоне. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 27 февраля в автосалоне Volkswagen на Таллинском шоссе. Неизвестный поджег три новых автомобиля. Общий ущерб составил 18 млн рублей.

Как установили следователи, сначала загорелся Volkswagen Tayron, после огонь перекинулся на два других автомобиля, припаркованных рядом. Всего на стоянке находилось 20 машин. Подозреваемый в поджоге задержан и доставлен в отдел полиции. Мотивы его поступка устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Иркутской области мужчина сжег автомобиль бывшего мужа своей сожительницы. Злоумышленника, поджигавшего авто во дворе жилого дома, заметил прохожий. Он попытался догнать злоумышленника, но тот скрылся. На место ЧП очевидец вызвал сотрудников полиции. Нарушитель признался, что потерпевший приходится его сожительнице бывшим супругом. И поджог он совершил из-за конфликта с мужчиной и личной неприязни к нему. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» УК РФ.

Ранее красноярец обиделся на друга, разгромил и сжег его машину.