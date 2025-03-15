В Германии медбрата обвинили в убийстве девяти пациентов ради тихой смены

Bild: в Германии медбрата обвинили в убийстве девяти человек

Правоохранительные органы Германии обвинили 44-летнего медбрата из клиники в городе Вюрзелен в убийстве девяти пациентов и покушении на убийство еще 34 человек. Об этом сообщает газета Bild, передает ТАСС.

Как сообщает газета, медицинский работник вводил пациентам смертельные инъекции. В обвинительном заключении указано, что медбрат хотел тишины и покоя во время своих ночных смен.

Мужчину арестовали в июле прошлого года по обвинению в 11 попытках убийства, но в ходе расследования было выявлено гораздо больше подобных случаев. Немецкие правоохранители посетили несколько кладбищ и эксгумировали как минимум четыре тела.

В середине февраля 2025 года прокуратура Аахена предъявила мужчине обвинения в пяти убийствах и 25 попытках покушения на убийство. Однако расследование не было прекращено. Медбрату предъявили дополнительные обвинения в четырех убийствах и девяти попытках покушения.

Как отмечает издание, среди жертв были пациенты, состояние которых улучшилось и которые готовились к выписке. Некоторые из выживших пациентов после инъекций столкнулись с тяжелыми последствиями передозировки.

В настоящее время расследование продолжается, и дело не закрыто.

26 февраля в Варшаве задержали поляка и украинца по обвинению в убийствах пожилых людей.

Ранее сообщалось, что украинцы лидируют по количеству преступлений, совершенных иностранцами в Варшаве в 2024 году.