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В Варшаве задержали поляка и украинца из-за убийств пожилых людей

TVN: по делу об убийствах пожилых людей в Варшаве задержали украинца
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Depositphotos

Польскую столицу Варшаву захлестнула волна убийств пенсионеров, убиты как минимум четыре пожилых человека. Об этом сообщает местный телеканал TVN.

«Полиция задержала уже второго человека в связи со смертью пожилых людей в Варшаве. Она также связала с этим делом четвертую жертву, тело которой было найдено полторы недели назад», — рассказали журналисты.

Убийства произошли в течение девяти дней. По делу задержаны гражданин Польши и украинец. Отмечается, что все преступления были связаны с ограблениями. Так, в Старом городе задушили 80-летнюю женщину, а у нее из квартиры пропали картины, два ноутбука, два телефона, украшения, фигурка из слоновой кости и банковские карты.

До этого сообщалось, что украинцы лидируют по количеству преступлений, совершенных иностранцами в Варшаве в 2024 году. Отмечается, что чаще всего их задерживали за кражи, хранение наркотиков, мошенничество и управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

Ранее в Польше рассказали о бандах иностранцев, пытающихся установить контроль над преступностью.

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