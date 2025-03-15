Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге девушка стала жертвой мошенников, но была задержана

В Петербурге девушку подозревают в помощи мошенникам
close
Shutterstock

В Петербурге 20-летнюю девушку задержали за помощь мошенникам. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, аферисты выманили у 74-летней местной жительницы 5,4 миллиона рублей. Злоумышленники убедили ее в том, что средства с ее счета отправлялись на помощь ВСУ. Чтобы обезопасить деньги, она отдала свои сбережения и средства сестры неизвестным.

Позже она все поняла и обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках мероприятий около станции метро «Гражданский проспект» задержали учащуюся одного из местных учебных заведений.

После этого девушка сама написала заявление о мошенничестве. Она рассказала, что за день до инцидента она отдала аферистам миллион рублей.

До этого в Севастополе 23-летний мужчина записался на прием в больницу и стал жертвой мошенников. Во время звонка он согласился на вакцинацию, но позже ему сообщили, что профиль на «Госуслугах» взломан и его средства в опасности. На «безопасный счет» он перевел 6,5 миллиона рублей.

Ранее в Хабаровске подросток отдал мошенникам из онлайн-игры 200 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами