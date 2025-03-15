В Петербурге девушка стала жертвой мошенников, но была задержана

В Петербурге 20-летнюю девушку задержали за помощь мошенникам. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, аферисты выманили у 74-летней местной жительницы 5,4 миллиона рублей. Злоумышленники убедили ее в том, что средства с ее счета отправлялись на помощь ВСУ. Чтобы обезопасить деньги, она отдала свои сбережения и средства сестры неизвестным.

Позже она все поняла и обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках мероприятий около станции метро «Гражданский проспект» задержали учащуюся одного из местных учебных заведений.

После этого девушка сама написала заявление о мошенничестве. Она рассказала, что за день до инцидента она отдала аферистам миллион рублей.

До этого в Севастополе 23-летний мужчина записался на прием в больницу и стал жертвой мошенников. Во время звонка он согласился на вакцинацию, но позже ему сообщили, что профиль на «Госуслугах» взломан и его средства в опасности. На «безопасный счет» он перевел 6,5 миллиона рублей.

Ранее в Хабаровске подросток отдал мошенникам из онлайн-игры 200 тыс. рублей.