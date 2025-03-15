Онлайн игра 13-летнего подростка из Хабаровска стоила родителям 200 тыс. рублей

13-летний сын оставил жительницу Хабаровска без денег, мальчик пытался купить онлайн-валюту в игре. Об этом сообщает краевая прокуратура.

В правоохранительные органы обратилась 36-летняя женщина. Она сообщила, что пришла домой после ночного дежурства и легла спать, ее разбудил 13-летний сын. Мальчик рассказал матери, что стал жертвой мошенников. Школьник с разрешения матери использовал ее банковскую карту для совершения небольших онлайн-покупок.

«В этот раз он использовал мою карту для покупки виртуальной валюты в онлайн-игре. В голосовом чате с игроками, в котором они обсуждают ход игры, подключилась девушка и предложила за небольшую сумму купить виртуальную игровую валюту», — рассказала потерпевшая.

Мальчик перешел по ссылке, которую ему прислали в чат, со счета его матери списалось 200 тысяч рублей. После этого мошенники перестали выходить на связь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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