Россиянка поверила гадалке и за пять лет перевела ей почти 8 млн рублей

Жительница Ростовской области пять лет общалась с «гадалкой», которая выманила у нее миллионы рублей. Об этом сообщает «Сапа».

В 2019 году 41-летняя Алла познакомилась с женщиной, которая убедила ее в том, что обладает сверхъестественными способностями и за определенное вознаграждение может оказывать онлайн-консультации. Так потерпевшая стала ее постоянной клиенткой.

Они созванивались ежемесячно на протяжении пяти лет, и Алла перевела на счета гадалки 7,8 млн рублей. Однако проблемы, которые она надеялась решить с помощью магии, никуда не делись, и женщина обратилась в полицию.

Вскоре правоохранители задержали 37-летнюю Оксану, которой поступали регулярные переводы. В отношении мошенницы возбудили уголовное дело.

Ранее московская пенсионерка лишилась 11 тысяч евро и украшений, пытаясь снять порчу.