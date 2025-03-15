Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии пострадавших при наезде машины на протестующих в Сербии

МВД Сербии: пострадавшие от наезда во время протестной акции получили легкие травмы
close
Igor Pavicevic/Reuters

Три человека, в которых въехала машина во время протеста в сербской столице, получили легкие травмы. Об этом сообщили в МВД Сербии.

«Две женщины и молодой человек, которые были сбиты в районе Беле-Воде, осмотрены в центре скорой помощи, и после проведения полной диагностики у них установлены легкие телесные повреждения», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что пострадавшему юноше 18 лет, женщинам — 50 и 55 лет. Полиция и прокуратура Сербии выясняют все обстоятельства случившегося, отмечается в сообщении МВД.

Инцидент произошел 15 марта. Машина въехала в толпу протестующих. 50-летний водитель автомобиля BMW сопротивлялся полиции при задержании, но в итоге сдался, писали местные издания.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Ранее в Сербии назвали цель протестов в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами