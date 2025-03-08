Протесты сторонников оппозиции в Сербии не имеют социальной подоплеки, в действительности они являются частью цветной революции с целью смены Западом власти в стране для столкновения государства с Россией. Такое мнение высказал вице-премьер Сербии Александр Вулин, передает РИА Новости.

По его словам, настоящая цель митингов — свержение власти в Сербии и установление правительства, которое введет санкции в отношении Российской Федерации и национализирует «Нефтяную индустрию Сербии».

Студенты, протестующие после обрушения бетонного козырька в ноябре прошлого года на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений. Митингующие почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки.

В ноябре президент Сербии Александар Вучич заявлял, что разница между Россией и США состоит в том, что Москва не бомбила Сербию и не отнимала Косово и Метохию.

Ранее сообщалось, что Вучич прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы.