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Украинский беспилотник атаковал Курскую область

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над Курской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Курской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дрон был уничтожен около 12:10 по московскому времени.

За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 126 беспилотников ВСУ над регионами России. Половину вражеских дронов (64) сбили над территорией Волгоградской области, почти вдвое меньше (38) — над Воронежской областью. 14 дронов уничтожили над территорией Белгородской области, семь — над Брянской областью, два подавили над территорией Ростовской области и один — над Курской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в ЛНР сбили украинский дрон с отравленным боеприпасом.

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