Политолог назвал близкими отношения России и Венесуэлы

Российско-венесуэльское взаимодействие является хорошим примером строительства многополярного мира, заявил «Газете.Ru» директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

«Позиции России и Венесуэлы всегда были близки. Отношения этих стран успешно развиваются по всем направлениям, включая сотрудничество в сфере энергетики, сельского хозяйства и другие», — сказал он.

Егорченков отметил, что Россия и Венесуэла разделяют подходы к многополярному миру и являются одним из центров борьбы с неоимпериализмом.

«Россия и Венесуэла противодействуют попыткам Запада перестроить систему империализма на новый лад», — сказал политолог.

По его словам, Россия является великой державой.

«Это очень точная характеристика ее внешнеполитических приоритетов. Россия имеет глобальные амбиции и возможности. Сейчас Россия действительно старается не ориентироваться на мнение и позиции других игроков, а придерживается значительно более суверенных подходов к своей внешнеполитической деятельности. Это строится строго на национальных интересах», — отметил Егорченков.

Напомним, 14 марта президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро переговоры, приуроченные к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой.