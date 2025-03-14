В российском регионе 11-летняя девочка забеременела от отца

В Липецкой области суд признал виновным 39-летнего жителя Задонского района в преступлениях против половой неприкосновенности 11-летней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы области.

Согласно материалам дела, с 2022 по 2024 год подсудимый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. В результате девочка забеременела.

«В связи с тем, что беременность оказалась замершей, врачи были вынуждены выполнить ее прерывание», — рассказали в суде.

Мужчина отрицал вину во вменяемых ему эпизодах и утверждал, что дочь обиделась на него и оговорила. Но суд, рассмотрев дело, признал отца несовершеннолетней виновным. Ему назначили наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также мужчина обязан выплатить дочери компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Ранее в Испании 10-летняя девочка забеременела после того, как ее изнасиловал отчим.