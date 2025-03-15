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Во Франции вооруженные ножами люди проникли на территорию школы

Мать с вооруженными ножами сыновьями ворвались в школу во французском Пуасси
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Depositphotos

Мать с двумя сыновьями, вооруженными ножами, ворвались на территорию школы в городе Пуасси во Франции. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

«Двое братьев и женщина хотели «уладить спор» с одним из учеников», — говорится в материале.

По информации журналистов, сотрудники правоохранительных органов уже задержали женщину и одного из ее сыновей. Второму молодому человеку удалось скрыться с места происшествия.

5 марта психически больной мужчина, имевший при себе нож, пробрался на территорию школы №28 в российском городе Калининграде. Дебошир забежал в здание и прорвался через рамки, но охранники и учителя быстро отреагировали и нажали тревожную кнопку. Более того, на пути у агрессора встал заместитель директора, после чего он убежал.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что нарушитель проживает в одном из соседних домов. Стражи порядка пришли к нему домой и задержали, а впоследствии мужчину принудительно госпитализировали в психиатрическую лечебницу.

Ранее в Республике Дагестан подросток с ножом напал на одноклассника.

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