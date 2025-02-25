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В Дагестане подросток ударил ножом одноклассника

В Дагестане подросток с ножом напал на одноклассника в школе
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В школе Каякентского района Дагестана старшеклассник поссорился со сверстником и ударил его ножом в грудь, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел 24 февраля в школе села Дружба. 15-летний подросток поссорился в раздевалке со своим одноклассником, в ходе конфликта он выхватил нож и ударил им сверстника в грудь. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Подмосковье подросток ранил друга ножом из-за вейпа. Подросток пришел в гости к другу, поссорились из-за электронной сигареты, юноша схватил кухонный нож и ударил им товарища в область живота. Пострадавшего подростка госпитализировали. Врачи диагностировали у него проникающее ранение. Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее школьника ранили ножом-визиткой на перемене в кубанской школе.

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