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Два пассажирских поезда задерживаются из-за столкновения составов в Приамурье

РЖД: столкновение составов в Амурской области привело к задержке двух поездов
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Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Сход вагонов грузового поезда и столкновение с ними встречного состава на Транссибирской магистрали в Амурской области привели к задержке двух пассажирских поездов дальнего следования. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.

«В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги задерживаются два пассажирских поезда: №9 ВладивостокМосква, №2 Москва — Владивосток», — говорится в сообщении.

По данным РЖД, для перевозки пассажиров по маршруту №9 от станции Сковородино будет отправлен подменный состав. В компании отметили, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Отмечается, что пассажиров, чья задержка поездки будет превышать четыре часа, обеспечат питанием.

Инцидент произошел утром 15 марта на перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги. Грузовой поезд сошел с рельсов и столкнулся с другим грузовым составом, который следовал по соседнему пути.

По данным РЖД, за пределами рельсовой полосы оказались 28 вагонов и два локомотива. В результате аварии была повреждена железнодорожная инфраструктура, однако специалисты исключили угрозу экологии.

Ранее на Урале железнодорожник пытался пролезть под вагонами и попал под поезд.

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