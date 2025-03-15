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В Ульяновске пенсионерка лишилась двух квартир и сбережений из-за мошенников

В Ульяновске мошенники убедили 83-летнюю женщину продать две квартиры
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Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Пожилая жительница Ульяновска отдала мошенникам более трех миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, 83-летней женщине позвонили якобы ее бывшие коллеги, которые рассказали о проверке на предприятии. Правоохранители якобы выяснили, что со счета пострадавшей кто-то финансировал иностранные вооруженные силы.

Позже «сотрудники» банка и «правоохранители» убедили пенсионерку отправить сбережения на «безопасный счет». Помимо этого, они рассказали якобы о наличии у злоумышленников доверенности на продажу квартир женщины. В результате она сама совершила сделки и продала две квартиры, деньги она передала курьерам.

«В общей сложности пожилая женщина лишилась 3 миллионов 270 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Новокузнецке приезжий избил пенсионера по заданию мошенников.

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