Евросоюз исключил четырех россиян из санкционного списка

Европейский союз внес корректировки в свой санкционный список, исключив из него четырех граждан России: министра спорта Михаила Дегтярева, предпринимателя Вячеслава Кантора, бывшего руководителя «Еврохима» Владимира Рашевского и сестру Алишера Усманова, Гульбахор Исмаилову. Это решение опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Как сообщалось ранее в европейских СМИ, исключение этих четырех человек из санкционного списка стало результатом компромисса, достигнутого под давлением Будапешта. Венгерская сторона настаивала на снятии санкций с девяти граждан России, грозя блокировать продление санкционного списка, если ее требования не будут выполнены. В итоге соглашение было достигнуто только по четырем физлицам.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз продлил индивидуальные санкции против около 2,4 тысячи физических и юридических лиц России из-за конфликта на Украине.

Ранее США отвергли желание Европы ввести новые санкции против России.