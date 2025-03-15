В Ивановской области пропал свет из-за непогоды

Жители семи районов Ивановской области остались без энергоснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Отключения энергоснабжения произошли в Юрьевецком, Кинешемском, Лежневском, Савинском, Палехском, Фурмановском и Шуйском районах», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, без света остались 108 населенных пунктов в общим населением в 9022 человека, из них 1429 детей. Помимо этого, в Ивановской области произошло падение 16 деревьев на проезжую часть, повреждена одна машина. Пострадавших в результате инцидента нет.

До этого в пресс-службе МЧС жителей Ивановской области предупредили о том, что в период с 14 по 15 марта в регионе ожидаются порывы ветра в 13 — 18 метров в секунду.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что опасные погодные явления в ближайшие дни прогнозируются более чем в 15 регионах страны. По его словам, на юге России сохраняется лавиноопасность. В Крыму ожидается ветер с порывами до 20-25 м/с.

Он отметил, что опасные погодные явления стоит ожидать и жителям Костромской, Брянской, Тульской и Орловской областей. Там ожидаются осадки во всех трех фазах: дождь, снег и мокрый снег. Кроме того, в Костромской области прогнозируется ветер до 22 м/с.

Ранее сильный ветер массово повалил деревья на авто москвичей и попал на видео.