Сильный ветер массово повалил деревья на авто москвичей и попал на видео

На видео попали последствия сильного ветра в Москве, повалившего деревья на авто

В столице сильный ветер повалил деревья на автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Во дворе на Талалихина, 2/1к6 дерево упало на припаркованный автомобиль, по словам очевидцев, никто не пострадал. Еще одно дерево упало на территории школы на юге Москвы, никто из школьников не пострадал», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что дерево упало прямо на автомобиль, в результате чего тот оказался разбит.

До этого в Москве кровля бизнес-центра «Персей» обрушилась на семь автомобилей.

«Из-за шторма в Москве открытая парковка превратилась в закрытую — с крыши здания прямо на машины снесло рубероид», — сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, повреждения получили семь автомобилей, припаркованных у бизнес-центра «Персей» на Ленинградском шоссе.

Ранее популярный телеведущий едва не пострадал из-за урагана в Подмосковье.