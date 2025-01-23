Появились подробности законопроекта о борьбе с травлей в школах

Законопроект о борьбе с буллингом в школах, который депутаты ГД готовят к вынесению, даст определение понятию травли. Об этом рассказал соавтор инициативы, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в интервью «Российской газете».

Под травлей подразумевают систематические действия, приведшие к физическим или психологическим последствиям и умалению достоинства посредством агрессии. Кроме того, в законопроекте раскроют понятие «организатор травли».

«Из-за того, что нет субъекта — организатора травли — в отношении этих детей практически ничего нельзя сделать, особенно если они младше 14 лет», — прокомментировал Метелев.

Согласно законопроекту, с агрессорами будут проводить воспитательную работу. Кроме того, образовательные учреждения будут обязаны уведомить полицию и комиссию по делам несовершеннолетних о буллинге. Депутат отметил, что сейчас школам это делать не выгодно из-за огласки в соцсетях.

Также авторы инициативы хотят проводить мероприятия, направленные на профилактику травли в школах. В случаях массового буллинга работу будут проводить со всем классом.

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