Россиянин пришел домой пьяным и получил ножом в плечо от сожительницы

В Кемеровской области женщина напала с ножом на пьяного сожителя

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в нападении с ножом на сожителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранителям поступил вызов из магазина на улице Транспортной. Сотрудники торговой точки сообщили, что к ним за помощью обратился мужчина с ножевым ранением в плечо. 34-летний мужчина рассказал, что ранение ему нанесла разгневанная сожительница.

Женщине не понравилось, что возлюбленный пришел домой пьяным, она схватила кухонный нож и ударила его. Подозреваемую в нападении задержали, пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Якутии пьяная женщина избила сожителя бутылкой с замороженной водой. Пострадавшего госпитализировали с переломом костей черепа, после длительного лечения он получил инвалидность. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело, приговором суда ей назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы.

Ранее в Кирове подросток трижды вонзил нож в спину сожителя матери.