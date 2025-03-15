Петербуржец не вынес мусор и получил удар ножницами от брата

В Петербурге мужчина вонзил ножницы в брата из-за спора о мусоре

В Колпино семейная ссора закончилась дракой, мужчина ударил брата ножницами из-за спора о мусоре, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, братья поссорились 13 марта. По одной из версий, пострадавший забыл вынести мусор, чем вызвал гнев родственника. В ходе конфликта нападавший схватил ножницы и вонзил их в брата, спасти мужчину медики не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу, обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Якутии пьяная женщина избила сожителя бутылкой с замороженной водой. Пострадавшего госпитализировали с переломом костей черепа, после длительного лечения он получил инвалидность. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело, приговором суда ей назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы.

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