В Госдуме предложили заметно увеличить налог для богатых россиян

Для россиян, чей доход превышает 500 млн рублей в год, ставку налога для физических лиц нужно повысить до 35%. Об этом заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Политик напомнил, что в прошлом году Минфин «пощадил» российских миллиардеров и принял закон о максимальной ставке НДФЛ с 2025 года в 22% на доходы от 50 млн рублей в год. При этом, отметил депутат, в 2024 году общее состояние миллиардеров выросло на $18,5 млрд, а в 2025-м — на $8 млрд.

По его словам, партия будет добиваться расширения шкалы подоходного налога. Политик добавил, что с учетом роста неравенства финансового положения россиян нужно также обложить налогом в 25% доходы в 250–500 млн рублей.

При этом парламентарий считает, что для россиян с доходами ниже прожиточного минимума налог давно пора отменить. Миронов пояснил, что рост неравенства требует корректировки налоговой системы, в том числе прогрессивной шкалы НДФЛ.

Ранее экономист объяснил причины роста разрыва между бедными и богатыми россиянами.