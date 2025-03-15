Следствие по делу о о хищениях и взятках в метро Москвы продлили

Срок предварительного следствия уголовного дела о поставке метрополитену Москвы некачественных полушпал продлили до 22 апреля 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

По данному делу были арестованы первый заместитель начальника столичного метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, бенефициар АО «ВО «Технопромимпорт» Александр Волынский, генеральный директор этой компании Александр Васильев и инженер Яна Талипова. Из картотеки Басманного суда Москвы следует, что Дощатову инкриминируют получение взятки, Волынскому — дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере, Васильеву и Талиповой вменяют крупное мошенничество.

По версии следствия, руководство АО «ВО «Технопромимпорт»» с целью хищения выделенных департаментом строительства столицы средств в декабре 2019 года заключило с литовской фирмой UAB MAPID LT фиктивный договор на поставку полушпал на 2,3 млрд рублей. При этом на самом деле заказ был размещен на двух белорусских предприятиях и обошелся в 937 млн рублей. С 2020 по 2024 год московский метрополитен получил около 200 тысяч комплектов полушпал, которые, по данным экспертизы, оказались несоответствующими по качеству.

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