В Австралии легкомоторный самолет упал в озеро с крокодилами

Самолет с двумя людьми на борту упал в кишащее крокодилами озеро в Австралии

Легкомоторный самолет упал в кишащее крокодилами озеро, расположенное на территории заповедника в Австралии. Об этом пишет местное издание NEWS.com.au.

Инцидент произошел 12 января в 67 км от города Дарвин. Около 10:20 по местному времени (около 3:20 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение о крушении воздушного судна на территории заповедника Fogg Dam, после чего сотрудники полиции выехали на место.

По информации журналистов, на борту самолета находились два человека — 63-летний пилот и 29-летняя пассажирка. Мужчину спасти не удалось, а женщину на вертолете доставили в Королевскую больницу Дарвина для обследования.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и иные детали произошедшего.

«На территории Fogg Dam обитают гребнистые крокодилы, поэтому посетителям рекомендуют держаться подальше от кромки воды [местного озера]. Управление парков и дикой природы Северной территории Австралии сообщило <...>, что заповедник будет закрыт до среды (15 января. — «Газета.Ru»)», — говорится в статье.

За это время специалисты должны будут устранить последствия ЧП.

Ранее в Бразилии частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался на пляже.