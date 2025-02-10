Директор челябинского вуза два года вымогал часть зарплаты у преподавателя

Директор ЮУрГУ забрал себе около 600 тысяч рублей из зарплаты преподавателя

В Челябинске задержан директор Института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемый — глава государственного вуза Александр Демин — с 10 сентября 2018 года по 4 сентября 2020 года требовал у заведующего одной из кафедр передавать ему часть заработной платы.

Научный сотрудник, опасаясь неблагоприятных для себя последствий, делился с начальником деньгами вплоть до мая прошлого года. За это время пострадавший передал Демину не менее 590 тыс. рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ России и задержали вымогателя.

Сейчас по местам жительства и работы подозреваемого проводятся обыски, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Госдуме рассказали о ситуации с участником СВО, у которого командование вымогало деньги.