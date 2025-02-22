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Жена публично обвинила мужа-полицейского в коррупции, узнав о его измене

В Таиланде женщина разоблачила мужа-коррупционера, узнав о его измене
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Shutterstock

В Таиланде женщина разоблачила мужа-коррупционера после его измены, пишет The Thaiger.

Накануне Нового года жительница Сураттхани узнала, что ее муж-полицейский, с которым она вступила в брак в 2004 году, но уже какое-то время жила раздельно, изменяет ей. 30 декабря 39-летняя женщина проследила за супругом и застала его в машине с их общими детьми и его любовницей. Обманутая жена перегородила им проезд, собираясь выяснить отношения.

Тогда ее соперница оскорбила внешность женщины и применила к ней физическое насилие. Муж-полицейский не попытался защитить законную жену и позволил любовнице причинить ей вред. Далее супруга нанесла ему три ножевых ранения. Пострадавшего госпитализировали, а жена сообщила начальнику мужа о его измене и подала заявление на оппонентку, которая первой напала на нее.

Когда в полиции отказались принимать меры, и разозленная тайка обратилась в суд, публично обвинив мужа в коррупции. В качестве доказательства она предъявила блокнот со списком имен и суммами полученных им взяток. Полицейский отказался комментировать обвинения в свою сторону.

Ранее россиянин опубликовал в рабочем чате откровенное видео бывшей партнерши и облил ее зеленкой.

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