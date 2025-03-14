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В Москве мошенники расклеивают объявления о вакцинации питомцев

Москвичей предупредили о мошеннических объявлениях о вакцинации животных
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Depositphotos

Ветеринарная служба Москвы выпустила предупреждение о мошенниках, распространяющих объявления о посещении квартир и вакцинации домашних животных против бешенства. Об этом говорится в Telegram-канале ГБУ «Московское объединение ветеринарии».

«В Западном округе у подъездов появились <...> объявления. Они не имеют отношения к госветслужбе Москвы», — отмечается в публикации.

Ведомство поделилось изображением одного из таких объявлений, в котором говорится, что специалисты приходят в квартиры к жильцам с кошками для проведения вакцинации.

Эксперты подчеркнули, что госветслужба не осуществляет обходы квартир для вакцинации против бешенства. Бесплатные прививки проводятся только в государственных ветклиниках или временных пунктах вакцинации.

Сегодня в МВД сообщили, что мошенники организовали в мессенджере Telegram рассылку фишинговых ссылок с кликбейтными заголовками. Ведомство опубликовало пример подобной рассылки. На ней показана новость об окончании специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее россиянам раскрыли мошенническую схему с самозапретом на кредиты.

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