Свыше 240 человек вывезли из Суджанского района Курской области с начала эвакуации

Из Суджанского района Курской области с начала эвакуации вывезли 241 человека. Об этом сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

Уточняется, что спасатели сопровождают людей в пункты временного размещения (ПВР), помогают оформлять документы, оказывают помощь в поиске близких и родных. В ПВР с гражданами также работают психологи ведомства.

«Специалисты оказывают помощь не только им, но и их родственникам, с которыми долгое время была утрачена связь», — говорится в публикации.

14 марта стало известно, что в Курской области с 15 марта вводят ограничения на перемещения и посещение приграничья для гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон, в том числе сельскохозяйственные земли и лесные массивы.

Саперы уточняют, что оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) мины и неразорвавшиеся боеприпасы замаскированы в траве, земле, зданиях и других местах, где их трудно увидеть.

Ранее появились кадры из освобожденных районов Курской области.