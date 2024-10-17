Десятилетняя девочка забеременела после изнасилования отчимом

В Испании 10-летняя девочка забеременела после того, как ее изнасиловал отчим, пишет Daily Mail.
Как пишут СМИ, отчим изнасиловал падчерицу, пока ее мать была на работе. О произошедшим стало известно, когда у школьницы начались боли в животе, и ее отвезли в больницу. При обследовании врачи обнаружили у нее множественные синяки и травмы, указывающие на сексуальное насилие, а позже выявили и беременность девочки.
Мать девочки сообщила медперсоналу, что единственным опекуном был ее нынешний партнер. Позже полиция задержала 35-летнего мужчину.
«Я очень сожалею, но это было всего один раз», — рассказал он.
Сама же девочка сообщила следствию, что насилие продолжалось в течение месяца.
Сейчас мужчина находится под следствием и ждет приговора суда.
Ранее стая обезьян помешала мужчине изнасиловать шестилетнюю девочку.