Стала известна цена самой дешевой студии в Москве

Самая дешевая студия в Москве продается за 4,3 млн, написало интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на данные эксперта по рынку недвижимости Москвы Валерия Летенкова.

Речь идет о студии площадью 13 кв. м в Западном административном округе (ЗАО). Самая дешевая квартира-студия площадью в 22,4 кв. м обойдется дороже — 4,9 млн рублей. Лот расположен в Ненецком автономном округе (НАО).

Всего в феврале на столичном рынке на продажу выставлено 12 тысяч студий. За год объем предложения снизился на 22,7%, а средняя цена объекта выросла на 11,6%, или почти на миллион рублей, добавил Летенков.

В первой половине января компания «Метриум» представила результаты исследования, согласно которым в Старой Москве (без учета Зеленограда) продаются 44 тыс. вторичных квартир и апартаментов в 120 районах. Средняя цена квадратного метра в них составляет 479,7 тыс. руб. При этом в мегаполисе есть районы, где «квадрат» вторичной недвижимости обойдется в два-три раза дороже.

Ранее стало известно, что в Москве резко увеличится число новых квартир.