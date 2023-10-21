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В Тюменской области нашли опасную колбасу

Россельхознадзор Тюмени обнаружил антибиотики в колбасе Ишимского мясокомбината

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В колбасе и мясных полуфабрикатах, изготовленных Ишимским мясокомбинатом, обнаружены следы антибиотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Специалисты надзорного ведомства провели плановую проверку, которая показала наличие антибиотиков в пельменях «Царский выбор» и шести видов колбас, среди которых сервелат «Зернистый» и «Финский». Продукты содержат сульфаметазин, доксициклин и флорфеникол.

«В соответствии с техническими регламентами <…> наличие лекарственных препаратов — не допускается», — отметили в Россельхознадзоре.

Чтобы не допустить оборот опасной продукции, эксперты приостановили действие пяти деклараций о соответствии. Предприятию ООО «Ишимский мясокомбинат» объявлено предостережение.

18 октября в новосибирском супермаркете стая крыс бегала по витрине с колбасой и попала на видео.

Ранее диетолог объяснила вред пельменей для человеческого организма.

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