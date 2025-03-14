Экс-главе IТ-управления Росреестра дали более трех лет колонии

Басманный суд Москвы приговорил приговорил бывшего главу IT-управления Росреестра Бибикова, обвиняемого в хищении 410 млн рублей, к трем годам и двум месяцам колонии, однако освободил от наказания в связи с уже отбытым сроком. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать Бибикова А. Д. виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы и освободить от наказания за отбытием в СИЗО и под домашним арестом», — зачитала решение судья Наталья Дударь.

По данному делу также проходят бывшие руководители компаний-субподрядчиков Росреестра — «Юнидата» и «Таскдата Рус» Антон Евгеньев и Сергей Кузнецов. Они были признаны виновными в мошенничестве и приговорены к трем годам лишения свободы, однако освобождены от отбывания наказания, так как срок был зачтен за время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом.

Кроме того, суд удовлетворил иск Росреестра, взыскав с подсудимых 410 миллионов рублей и сохранив ранее наложенный арест на их имущество.

14 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге генеральному директору ООО «Петрострой» Дмитрию Ипатову, признанному виновным в хищении свыше 359 млн рублей у дольщиков жилищного комплекса «Лампо», заменили условное наказание на реальный срок лишения свободы.

Ранее Генпрокуратура обнаружила хищения в институте Рособрнадзора.