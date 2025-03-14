Китаец снимал женщин в туалете на камеру и получил травмы, когда его задержали

В КНР мужчина тайно снимал женщин в туалете и был задержан после попытки побега

В Китае задержали 36-летнего мужчину, который снимал женщин в туалете. Об этом сообщает 163.com.

Инцидент произошел в городе Чунцин. Женщина зашла в уборную на втором этаже здания и предположила, что в этот момент ее кто-то снимает. Вместе с ее молодым человеком они решили подождать снаружи.

Вскоре из женского туалета вышел подозреваемый, которого пара сразу схватила и стала задавать вопросы о съемке. Спустя некоторое время мужчине удалось вырваться, он попытался сбежать, но в результате выпал из окна.

В результате подозреваемый получил множественные переломы, но его жизни ничего не угрожает. Мужчину задержали, он признался, что снимал женщин в туалете. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

До этого в Таиланде молодой человек снял более тысячи роликов в туалетах заправок и других местах. Полицейские обратили внимание на то, что подозреваемый зашел в женский туалет и вел себя странно. Во время обыска у него нашли два телефона.

Ранее в Петербурге в туалете школы неизвестный установил камеру, направленную на унитаз.