Сибиряк делал постановочное фото с оружием и угодил в полицию

В Иркутске мужчина делал постановочное фото с оружием и угодил в полицию

В Иркутске местный житель решил сделать постановочное фото и оказался в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД.

Как рассказали правоохранители, изучая соцсети 12 марта, они обратили внимание на видеозапись, на которой мужчина целится из предмета, похожего на оружие, у одного из домов в микрорайоне Юбилейный. Личность «героя» ролика была установлена, им оказался 42-летний местный житель.

В беседе с полицейскими задержанный пояснил, что делал постановочное фото с использованием пневматического оружия. Мужчина отметил, что старался делать фотографию в «уединенном месте», чтобы никого не напугать.

За несколько дней до этого неизвестный мужчина пришел с автоматом в отделение больницы в Иркутской области и напугал пациентов.

Ранее сообщалось, что жительница Петербурга получила посылку с боеприпасами из зоны СВО.