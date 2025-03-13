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Мужчина ворвался с автоматом в российскую больницу

Неизвестный мужчина с автоматом пришел в больницу в Иркутской области

Неизвестный мужчина пришел с автоматом в отделение больницы в Иркутской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Красный Иркутск».

Инцидент произошел 8 марта в городе Шелехово. Мужчина сначала подошел к регистратуре, а затем стал искать врача. Пришел он в медицинское учреждение с настоящий автоматом или муляжом — неизвестно.

В пресс-службе МВД сообщили, что в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пришел в районную больницу и демонстрировал там предмет, схожий с автоматом.

Правоохранители установили и задержали 36-летнего местного жителя. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснить причину своего поступка не смог.

В результате инцидента никто не пострадал. Предварительно установлено, что в руках у задержанного находилось охолощенное оружие. Предмет изъяли и отправили на экспертизу.

Полиция организовала проверку. Материалы по итогам проверки будут переданы в следственные органы для принятия правового решения, добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что жительница Петербурга получила посылку с боеприпасами из зоны СВО.

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