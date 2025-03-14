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Московским водителям посоветовали подготовиться к шторму

Автоюрист Славнов: водителям в Москве нужно подготовиться к шторму
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Жителей Москвы синоптики предупредили о шторме, который сегодня ожидается в столичном регионе. Автовладельцам на этом фоне нужно заранее подготовиться к опасности, так как в режиме действия штормового предупреждения они сами отвечают за свои машины, заявил 360.ru автоюрист Дмитрий Славнов.

Если на автомобиль упадет дерево, но при этом в городе было объявлено штормовое предупреждение, то ответственность ложится на владельца авто, подчеркнул Славнов.

«Если будет объявлено штормовое предупреждение, то здесь виноват будет сам автовладелец, который не уследил за своей машиной и бросил ее под деревом или под шаткими конструкциями, — пояснил он. — Для этого и объявляется штормовое предупреждение, чтобы автовладельцы могли перестраховаться».

Напомним, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу, 14 марта, в Москве ожидается сильный шторм. По его словам, в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18-23 метров в секунду с пиком шторма на период 15-18 часов, что по шкале Бофорта соответствует «девятибалльному шторму».

Ранее россиянам рассказали, как пережить шторм.

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