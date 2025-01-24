Россиянину удалили с шеи гигантскую опухоль

В Подмосковье пенсионеру удалили с шеи гигантскую опухоль

Врачи Долгопрудненской больницы удалили с шеи 74-летнего мужчины гигантское образование. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пенсионер самостоятельно обратился в больницу с жалобами на болезненные ощущения, дискомфорт при повороте головы, а также неудобство при одевании. Мужчину направили на операцию, на которой удалили новообразование — опухоль оказалась доброкачественной.

«Липома занимала всю заднюю поверхность шеи и распространялась вплоть до затылка и лопаток. Поскольку раневой доступ соответствовал величине новообразования, вмешательство сопровождалось определенной кровопотерей, которая была восполнена. Вес новообразования составил порядка 1,5 кг», — поделился хирург больницы Сергей Лисин.

Пожилой пациент после операции чувствует себя хорошо, его готовят к выписке.

Врач напомнил, что липомы — подкожные доброкачественные образования подкожно-жировой клетчатки — способны перерождаться в онкологические заболевания, и призвал не затягивать с походом к специалистам.

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