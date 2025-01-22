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У не посещавшей 20 лет гинеколога россиянки нашли гигантскую опухоль

В Подмосковье врачи удалили у не посещавшей 20 лет гинеколога гигантскую опухоль
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Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Московского областного онкологического диспансера прооперировали 55-летнюю пациентку с гигантской опухолью яичника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Женщина 20 лет не была на приеме у гинеколога. За это время у нее на яичнике выросла гигантская злокачественная опухоль. Пациентку давно беспокоили дискомфорт и боли, но к врачам она не обращалась.

«В ходе операции мы удалили из брюшной полости пациентки новообразование яичника диаметром 40 см и весом 16 кг. Оно сдавливало внутренние органы и нарушало их функции», — рассказала врач больницы Ирина Карьгина.

Медик отметила, что вмешательство помогло восстановить функции внутренних органов. Теперь женщине предстоит пройти курс химиотерапии под наблюдением районного врача-онколога.

Ранее в Подмосковье врачи прооперировали плотника с гигантской опухолью на пальце.

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