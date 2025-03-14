В России за 10 лет выросла численность снежных барсов

«Ирбис»: численность снежных барсов в России за 10 лет выросла до 87 особей

За последнее десятилетие численность снежных барсов в России увеличилась с 10 до 87 особей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на председателя общего собрания межрегиональной ассоциации «Ирбис» Али Узденова.

«Давление человека, отсутствие кормовой базы, браконьерство на самого снежного барса и на тех копытных, которыми он питается, разработка полезных ископаемых и ряд других факторов значительно сократили численность снежного барса», — сказал Узденов на международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий».

По словам председателя «Ирбиса», 10 лет назад на территории России было описано всего 10–15 особей снежного барса, а после проведенного всероссийского переучета в 2024 году было зафиксировано, что их число выросло до 87.

Узденов рассказал, что 14 марта на конференции планируется принятие Казанской резолюции, которая, по его словам, продемонстрирует позицию России в международном сотрудничестве по сохранению снежного барса и покажет внимание, уделяемое этому виду в стране. Он также добавил, что принятие резолюции позволит объединить усилия для сохранения этого животного.

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