Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стволовые клетки помогут спасти редкие виды кошек от вымирания

Regenerative Therapy: стволовые клетки кошек спасут редкие виды от вымирания
close
Shutterstock

Молекулярные биологи из Столичного университета Осаки разработали метод массового производства эмбриональных стволовых клеток кошек, которые могут быть использованы для спасения вымирающих видов. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Regenerative Therapy, эта методика особенно важна для защиты таких редких животных, как снежные барсы и пиренейские рыси.

Эмбриональные стволовые клетки обладают уникальной способностью превращаться в любые типы тканей, что открывает новые возможности для ветеринарии. Кроме того, эти клетки могут быть превращены в гаметы, что повышает шансы на восстановление популяций вымирающих видов кошек.

Японские ученые присоединились к исследованиям других групп, работающих над восстановлением популяций редких животных с помощью стволовых клеток, таких как носороги, панды и тасманские дьяволы.

Профессор Синго Хатойя из японского Университета Осаки объяснил, что эмбриональные стволовые клетки кошек были получены при помощи бластоцист, выращенных в лаборатории. Команда использовала репродуктивные органы кошек, что были удалены при стерилизации, чтобы организовать экстракорпоральное оплодотворение сперматозоидов и яйцеклеток.

По словам ученых, полученный исходный материал можно поддерживать в недифференцированном (исходном) состоянии. Также клетки могут дифференцироваться в три слоя тела зародыша многоклеточных животных: энтодерму, эктодерму и мезодерму, дающих начало разным органам и тканям.

Ранее нейросеть научилась объяснять людям чувства свиней и коров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами