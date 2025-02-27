Стволовые клетки помогут спасти редкие виды кошек от вымирания

Молекулярные биологи из Столичного университета Осаки разработали метод массового производства эмбриональных стволовых клеток кошек, которые могут быть использованы для спасения вымирающих видов. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Regenerative Therapy, эта методика особенно важна для защиты таких редких животных, как снежные барсы и пиренейские рыси.

Эмбриональные стволовые клетки обладают уникальной способностью превращаться в любые типы тканей, что открывает новые возможности для ветеринарии. Кроме того, эти клетки могут быть превращены в гаметы, что повышает шансы на восстановление популяций вымирающих видов кошек.

Японские ученые присоединились к исследованиям других групп, работающих над восстановлением популяций редких животных с помощью стволовых клеток, таких как носороги, панды и тасманские дьяволы.

Профессор Синго Хатойя из японского Университета Осаки объяснил, что эмбриональные стволовые клетки кошек были получены при помощи бластоцист, выращенных в лаборатории. Команда использовала репродуктивные органы кошек, что были удалены при стерилизации, чтобы организовать экстракорпоральное оплодотворение сперматозоидов и яйцеклеток.

По словам ученых, полученный исходный материал можно поддерживать в недифференцированном (исходном) состоянии. Также клетки могут дифференцироваться в три слоя тела зародыша многоклеточных животных: энтодерму, эктодерму и мезодерму, дающих начало разным органам и тканям.

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