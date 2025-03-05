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В Китае нашли гигантского ядовитого скорпиона, жившего 125 млн лет назад

SciBull: в КНР обнаружили окаменелости крупнейшего из известных скорпионов
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NIGPAS/livescience

Ученые из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук обнаружили окаменевшие останки гигантского ядовитого скорпиона, жившего 125 млн лет назад в меловом периоде. Открытие опубликовано в научном журнале Science Bulletin (SciBull).

Окаменелость нашли в формации Исянь, известной своими богатыми залежами ископаемых раннего мелового периода на северо-востоке Китая.

Скорпиону дали видовое имя Jeholia longchengi. Как показал анализ, эти членистоногие достигали в длину около 10 сантиметров, что делает их крупнейшими среди известных скорпионов мезозойской эры. Большинство их сородичей такого периода были вдвое меньше.

Jeholia longchengi, вероятно, был ключевым хищником в своей экосистеме. Его рацион мог включать насекомых, пауков, лягушек, мелких ящериц и даже млекопитающих. В то же время сам J. longchengi мог стать добычей для более крупных животных, таких как динозавры или млекопитающие.

Окаменелости наземных скорпионов встречаются крайне редко, так как эти существа обычно живут под камнями и ветвями, где шансы на окаменение минимальны.

Ранее в Южной Америке впервые нашли вид стреляющих ядом скорпионов.

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