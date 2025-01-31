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Следствие просит арестовать замглавы УВД по делу о взятке от гендиректора «Фонбета»

Следствие просит арестовать замначальника УВД по ВАО Бивола по делу Анохина
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать заместителя начальника УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве Сергея Бивола. Его дело связано с обвинением экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина в даче взятки на 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

«В суд поступило ходатайство об избрании Биволу меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнил собеседник агентства.

О задержании Анохина стало известно 29 января. По версии следствия, он через посредников передал взятку в размере 60 млн рублей для того, чтобы избежать передачи в следственные органы информации о хищении средств.

Анохин — российский игрок в пляжный футбол. В своей игровой карьере он выступал за команду «Строгино».

Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза и президента Московской федерации футбола. До апреля 2022 года он был членом исполкома Российского футбольного союза и председателем комитета массового футбола Российского футбольного союза. Также он бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки», работал в клубе с 2020 по 2021 год.

Компанию «Фонбет» он возглавил в апреле 2022 года. В октябре 2022 года Анохин также вошел в состав комитета по маркетингу Российского футбольного союза.

Ранее «Фонбет» потребовал с Анохина 100 млн рублей.

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