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Россиянам рассказали, как пережить шторм

Эксперт по безопасности Халилов: в шторм стоит избегать открытых пространств
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Silas Stein/dpa/Global Look Press

При штормовом ветре стоит избегать открытых пространств, поскольку высок риск получить травму от летящих и падающих предметов. Об этом в интервью РИАМО сообщил эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов.

«Нужно как можно меньше находиться на улице и открытом воздухе. Потому что во время усиления ветра срываются рекламные щиты, облицовки зданий, ломаются ветки на деревьях, а сами деревья падают на машины, людей, линии электропередачи — все это может нанести серьезный ущерб гражданам», — предупредил специалист.

Если все же пришлось выйти на улицу, он посоветовал не слушать музыку в наушниках и не надевать капюшон, чтобы не ограничивать себе обзор.

Находясь дома, нужно закрыть и плотно занавесить окна, поскольку подхваченный ветром мусор может разбить стекло, заключил Халилов.

Как сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков, столицу в пятницу накроет штормовая погода.

По его словам, в ночь с 13 на 14 марта будет облачно, дождь, порывы ветра могут достигать 17 м/с, температура — от +5 до +10°C. В пятницу днем будет облачно и небольшой дождь, к вечеру возможен мокрый снег, температура — до +17°C.

Ранее МЧС предупредило о шторме с высокими волнами у берегов Южных Курил.

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